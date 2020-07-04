زيادة بنسبة (١٠٠%) في أسعار الخراف وتخوف من إحجام المواطنين عن الشراء .

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف ممثل تجار المواشي بسوق الخوي أحمد شرحبيل عن زيادة بنسبة (١٠٠%) في أسعار الخراف مُقارنةً بالعام الماضي .

وأكد شرحبيل في تصريح خاص ل (السوداني ) السبت أن سعر الخروف الجدع وصل (١٢) ألف، والتني(١٦) ألف أما الخروف الرباع بلغ سعره (١٧) ألف جنيه.

وأوضح أن سبب إرتفاع أسعارها يرجع إلى تزايد الطلب على صادر الخراف وبيعها بالمملكة العربية السعودية بقيمة تتراوح ما بين الألف إلى(٨٥٠) ريال سعودي ، ونوه إلى تخوَّف تجار المواشي بسوق الخوي من إحجام المواطنين بالعاصمة من الشراء بسبب حظر كورونا لذلك لم يشرعوافي ترحيلها حتى الآن ، وناشد الحكومة بتوفير الجازولين لضمان ترحيل الضحايا للخُرطوم حتى لاتنعكس تكلفتها على العالية على المواطن ، مشيراً إلى أن قيمة مشوار العربة سعة (٢٥٠) خروف وصلت (١٠٠) ألف جنيه .