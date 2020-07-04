ضوابط جديدة لصادر الماشية

الخرطوم :ابتهاج متوكل

منعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، مغادرة أي شحنة صادر ماشية حية من (الضأن) ، تقل مناعتها عن 40٪ ، وألزمت بعمل الحقن والتحجير في محجر واحد ، وأعلنت عن اتخاذ إجراءات صارمة للحد من أرجاع شحنات صادر المواشي ، وإنشاء معمل للصادرات في بورتسودان ، لضبط عمليات الصادر وإلزام المصدرين بتطعيم حيواناتهم.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية، د. علم ابشر، في مؤتمر صحفي اليوم (السبت) إن الفترة الماضية شهدت ارجاع، اكثر من 99 الف رأس، كما تم تحويل عمليات التحجير من أمدرمان الى محجر الكدرو لكبر المساحة، ولوجود حراسات مشددة وضبط التحجير ، وذلك بعد ارجاع عدد من الشحنات ، موضحا أن 80% من البواخر التي ارجعت ، كان تم شحنها من محجر أمدرمان، كما تم تغيير كافة الإدارات، وقال (ولن يهدأ لنا بال ولن نجلس في كرسى الوزارة).

وشدد علم ، على وجود طلبات كبيرة من أسواق الخليج خاصة السوق السعودي، مشيرا إلي تصدير أكثر من 60 باخرة من مارس الماضى وحتي الآن ، وتصدير أكثر من 500 الف رأس، الى جانب صادر الذبيح والابل والابقار، وتصدير 20 الف رأس يوميا الي الخارج، واستقبال ميناء جدة يوميا باخرة من السودان. واضاف : الجهود الجارية لتطبيق تقنيات حديثة وتدريب العاملين والاتجاه لعمل مزارع خاصة، وفتح المسارات في مناطق الإنتاج لحلحلة قضايا المزارعين والرعاة ، مشيرا إلي الجهود الرامية لمراجعة بعض القوانين مع الولايات لتسهيل عملية وانسياب الصادر .