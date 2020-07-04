ضبط تانكر وقود مهرب بالبحر الأحمر

الخرطوم :السوداني

تمكنت مباحث شرطة ولاية البحر الأحمر من ضبط تانكر وقود حمولة 200برميل بنزين بمحلية هيا بحوزة عدد 5متهمين .

وقال مدير شرطة الولاية بالإنابة اللواء أحمد إسماعيل في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة. ان خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لادارة مباحث محلية هيا عن نشاط لمجموعة من المهربين في بيع سلعة البنزين بالسوق الأسود بعد تهريبه من مدينة ابو حمد.

حيث جرت مداهمتهم وضبطت المركبة التانكر محملة بعدد200برميل بنزين وعربة بوكس موديل 2015ومبلغ 3مليون جنية بحوزة عدد5متهمين وأثناء عملية القبض شرع المتهمون في تقديم رشوة لأفراد الفريق بغرض الإفراج عنهم وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 3من قانون الطواري والمادة88من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين بقسم شرطة هيا.