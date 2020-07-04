حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في مناصبهم إلى حين

الخرطوم :السوداني

وجه رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ولاة الولايات بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين .

والتقى حمدوك، اليوم ولاة الولايات بحضور وزيري رئاسة مجلس الوزراء والحكم الاتحادي.

وقال وزير الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع بالولايات المختلفة و الاستقالات التي تقدم بها بعض الولاة ،مشيراً الى أن رئيس مجلس الوزراء ثمن جهود الولاة خلال الفترة الماضية في ظل التعقيدات التي ورثتها الولايات والتي خلقت معاناة كبيرة و متباينة خاصة و ان بعض الولايات بها ظروف استثنائية . واضاف ” د.حمدوك عبر عن شكره وتقديره لولاة الولايات” .

واقر فيصل بأن هناك بعض الاشكالات المعقدة في عدد من الولايات الامر الذي زاد العبء علي الحكومة وعلي الولاة .