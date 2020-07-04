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حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في مناصبهم إلى حين

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم :السوداني

وجه رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ولاة الولايات بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين  .
والتقى حمدوك، اليوم ولاة الولايات بحضور وزيري رئاسة مجلس الوزراء والحكم الاتحادي.
وقال وزير الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن اللقاء   تناول مجمل الأوضاع بالولايات المختلفة و الاستقالات التي تقدم بها بعض الولاة ،مشيراً الى أن رئيس مجلس الوزراء  ثمن جهود الولاة خلال الفترة  الماضية  في ظل التعقيدات التي ورثتها  الولايات والتي خلقت معاناة كبيرة و متباينة خاصة و ان بعض الولايات بها ظروف استثنائية . واضاف ” د.حمدوك عبر  عن شكره وتقديره لولاة الولايات” .
واقر  فيصل بأن هناك بعض الاشكالات المعقدة في عدد من الولايات الامر الذي زاد العبء علي الحكومة وعلي الولاة .

alsudani
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