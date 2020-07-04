اضراب مفتوح للعاملين في نظافة ولاية الخرطوم

الخرطوم:السوداني

يعتزم العاملون في قطاع النظافة بولاية الخرطوم البالغ عددهم(8)الف عامل الدخول فى إضراب عن العمل ، لعدم التزام حكومة الولاية بتطبيق هيكل الأجور كما ينبقي .

واكد عاملون ل(السوداني) انهم اتبعوا القنوات الرسمية لنيل حقوقهم ، لكن دون جدوي لذلك قرروا الدخول في إضراب مفتوح ، مشيرين الي انهم يواجهون مخاطر التعامل مع النفايات دون وسائل حماية مما يجعلهم عرضة للإصابة فايروس كورونا .

من جانبه دعا عضو مركزية العاملين ايمن الطاهر الي حل مشاكل العاملين المتمثله في علاوتي طبيعة العمل وبدل العدوي ، مستدركا :بعض العاملين صرفوا 15% من العلاوات ، محذرا من حدوث كارثة بيئية اذا لم يتم نقل النفايات ، وتخوف من اصابة العاملين بفايروس كورونا لعدم تطبيق برتوكول التعامل مع النفايات الصادر من وزارة الصحة العالمية .