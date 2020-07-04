السودان : أي اتفاق حول “سد النهضة” يجب ألا يرتبط باتفاقيات تقاسم حصص المياه

الخرطوم :السوداني

شدد الموقف السودانى في مفاوضات “سد النهضة” على موقفه

المطالب بالزامية أي اتفاق والا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق.

وتواصلت اليوم المفاوضات بين السودان واثيوبيا ومصر، بهدف التوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية، قبل البدء في ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

وطبقاً لبيان صحفي صادر من المكتب الإعلامي، لوزارة الري والموارد المائية، أكد السودان أن الخلافات التي تبقت محدودة و من الممكن التوصل لاتفاق بشأنها.

و أن ابرام اتفاق يتطلب مزيد من الجهد والارادة السياسية. وستتواصل الاجتماعات عبر لقاءات ثنائية بين كل دولة على حدة وفريق المراقبين والخبراء.