وفاة سجين ببورتسودان وأسرته تتهم النيابة باهماله

بورتسودان: عبدالقادر باكاش

توفي المدير المالي لهيئة الموانئ البحرية عثمان موسى اشبادين اليوم في مستشفى الفادي ببورتسودان بعد أن أحيل للمستشفى من السجن.

واتهم عضو اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا محمد كرار احمد النيابة العامة بالبحر الأحمر باهمال المرحوم حتى تملكه المرض و قال كرار لـ(السوداني) انهم قبل ثلاثة أشهر أبلغوا النائب العام مولانا تاج السر الخبر بمخالفات رئيس النيابة العامة بالولاية للقانون وحبس موظفين الموانئ بشكل انتقائي.

وكشف محمد كرار أن اللجنة العليا لمكافحة كورونا طلبت قبل شهر من ممثل الموانئ في اللجنة تقريراً مفصلاً عن أوضاع موظفي الموانئ السجناء وذلك بعد تلقي اللجنة العليا معلومة بالقبض على متهم قادم من مصر وادخاله السجن مع المتهمين دون اخضاعه للفحوصات الطبية.

وحمل كرار رئيس النيابة والنائب العام مسؤولية الموظفين السجناء مبيناً ان اغلبهم كبار سن ويعانون من أمراض مزمنة وأكد احالة متهم اخر من الإدارة المالية للمستشفى بعد أن أصبحت حالته حرجة وأعلن عن تصعيد أسر السجناء الأمر برفع شكاوي في النيابة وقال إن أسر المعتقلين شكلوا لجان قانونية ولجان للمتابعة اليومية للوضع الصحي والإنساني للمهتمين في حراسات ومخافر الشرطة.