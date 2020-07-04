شحن 10 مخابز آلية ضخمة تنتج 2 مليون قطعة خبز يومياً من مصر

الخرطوم: السوداني

أكدت مصر دعمها الكامل للفترة الإنتقالية في السودان وقال القنصل العام المصري “أحمد عدلي إمام” في حديث صحفي اليوم السبت إن مصر تتطلع دوما الي سودان مستقر وموحد وآمن.

واعلن القنصل عن قرب شحن عشرة مخابز ضخمة تم تجهيزها – بالاتفاق مع الجانب السوداني – وستنتج هذه المخابز ما يقارب 2 مليون قطعة خبز يوميا.

وكشف القنصل المصري عن وجود أكثر من 4 ملايين سوداني مقيمين بوطنهم الثاني مصر حسب رصدالتقارير الرسمية.

كما اوضح “عدلي” إن مصر بذلت مجهودا فنيا وماليا كبيرا في مشروع الربط الشبكي بين مصر والسودان ب (80 ميجاوات) من الكهرباء في هذه المرحلة مع الأمل بزيادة الكمية بالعمل المشترك في الفترة المقبلة.

وأوضح السيد “إمام” إن مصر لن تتوانى في الوقوف مع شعب السودان في كافة الظروف مشيرا الي الجسر الجوي الذي سيرته القاهرة لدعم الأشقاء السودانيين بالمواد والمعدات الطبية ازاء جائحة كرونا التي ضربت العالم.

وحول قضية سد النهضة اوضح السيد “أحمد عدلي” إن مصر مع حق اثيوبيا في التنمية وفي نفس الوقت تدافع عن حقها في الحياة مشيرا الي ان هذا لن يتحقق إلا بالتوافق وبالالتزامات القانونية التي تضمن الحقوق للدول الثلاث.

ونفى “عدلي” ما رشح من معلومات عن سعي مصر لاقامة قاعدة عسكرية بدولة جنوب السودان وقطع بالقول أن القاهرة لا علاقة لها بالتوترات الامنية داخل دولة اثيوبيا وقال على اثيوبيا تحمل مسؤوليتها تجاه قضاياها الداخلية والا تعلق الازمات على شماعات خارجية.