النيابة العامة المصرية تحبس شابين بسبب «طفل سوداني»

الخرطوم: السوداني

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بحبس متهمين اثنين احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنمر على طفل سوداني الجنسية على نحو يخدش شرفه واعتباره، وفق «وسائل اعلام مصرية»

وأشارت النيابة العامة المصرية إلى أن المتهمين تنمروا على الطفل وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، واعتداؤهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما عبر الشبكة المعلوماتية ما ينتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولا واسعا لمقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنمر مجموعة من الشباب على آخر سوداني لفظيا وبإلقاء حجارة عليه.

وتلقت الصفحة الرسمية للنيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مطالبات عدة للتحقيق مع الجناة، حيث أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وسألت النيابة لعامة الطفل المجني عليه، سوداني الجنسية، فشهد بتعدي اثنين عليه حال مروره بالشارع بأن رشقه أحدهما بحجر بينما كان الآخر يصوره بهاتفه المحمول، ولما شرع في حماية نفسه بدفع اعتدائهما عنه سبه أحدهما بعبارات تحطّ من قدره لاختلاف لونه وجنسيته، ثم استكملا اعتداءهما عليه حتى فر منهما هربا تاركا حقيبته وما بها من متعلقات فاستوليا عليها.