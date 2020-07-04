«قوى الإجماع الوطني» يشدد على أحقية المشاركة في الحوار الجاري حول نسب المجلس التشريعي

الخرطوم: السوداني

أكد تحالف قوى الإجماع الوطني، في “تعميم صحفي” عقب اجتماعه الذي انعقد ظهر اليوم السبت بالخرطوم، الذي ناقش فيه تطورات إجراءات السلام مع مكونات الجبهة الثورية.

على أن الوصول للسلام الشامل يتطلب الإرادة الوطنية اللازمة، والتنازلات المستحقة من الجميع لدفع إستحقاقات السلام.

كما أكد “التحالف” على أن السلام الشامل يمثل واجبا لا خيارا، بإعتباره قضية مفتاحية لكافة قضايا الأزمة الوطنية الشاملة.

و أشار الإجتماع أن الإتفاق مع الجبهة الثورية يمثل خطوة متقدمة، تمهد الطريق، لسلام شامل يستوعب كافة مكونات قوى السلام والمتأثرين بالحرب.

وشدد “التحالف”على ضرورة وأهمية مشاركة قوى السلام بكل مكوناتها بعد الوصول لإتفاق السلام، في كل مفاصل السلطة الإنتقالية كحق وواجب وليس محاصصة أو منحه من أي جهة.

كما شدد على ضرورة انخراط ممثلي الإجماع في المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير في الحوار الجاري مع الجبهة الثورية حول نسب المشاركة في المجلس التشريعي.

و أمن “التحالف” على مشروعية ودعم مطالب إعتصام أهل نيرتتي، داعيا الجهات الرسمية الإسراع بإيجاد الحلول اللازمة لأهالي المنطقة.