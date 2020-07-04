مقتل مواطن وإصابة «4» في نزاع بين النوبة والبني عامر بحلفا الجديدة

بورتسودان: عبدالقادر باكاش

قتل مواطن وأصيب أربعة آخرون في نزاع دامٍ بين قبيلتي النوبة والبني عامر اليوم السبت في حي الجمهورية بمحلية حلفا الجديدة.

واكد بيان صادر من الأمين العام لحكومة ولاية كسلا سيطرة السلطات على الموقف واستتباب الاوضاع بعد تعزيزات دفعت بها حكومة الولاية لمساعدة سلطات محلية حلفا في احتواء الأحداث.

وابان البيان ان والي الولاية اللواء ركن “محمود همد” ظل يتابع الأحداث منذ اندلاعها، ويدعو الأطراف لتحكيم صوت العقل وعدم الالتفات الإشاعات والفتن.

وأكد البيان جاهزية حكومة الولاية بكافة أجهزتها الرسمية والشعبية على اجتثاث الفتنة من جذورها وإعادة الإلفة والمودة بين سكان الولاية.