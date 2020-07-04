ماذا قال القنصل المصري عن زيارة السفير لدار الحزب الشيوعي قبل مليونية 30 يونيو

الخرطوم: السوداني

قال القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالخرطوم – سعادة أحمد عدلي إمام – ان زيارة السفير المصرى حسام عيسي للحزب الشيوعى قبل مظاهرات 30 يونيو كانت مرتبة سلفا.

وتأتى فى إطار التواصل المستمر بين الجانب المصرى وكافة القوى السياسية السودانية لتبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيرها.

مؤكدا حرص مصر على استقرار الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لاجراء الانتخابات التى تحقق طموحات الشعب السودانى الشقيق.

جاء ذلك في رده علي استفسار بهذا الخصوص في لقاء جمعه ظهر امس السبت بعدد من رؤساء التحرير والكتاب.