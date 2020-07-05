وزارة الصحة تعتذر عن خطأ بـ«التقرير الوبائي لكورونا» ليومي الأربعاء والخميس وتعلن عن إصابات ووفيات جديدة بالسودان

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة الصحة السودانية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فجر الأحد، عن الخطأ الذي وصفته بالـ “مطبعي” في التقرير الوبائي ليومي الأربعاء والخميس، بتصحيحه كالآتي:

تراكمي الوفيات (607) ليوم الاربعاء الموافق 1يوليو 2020، بينما تراكمي الوفيات (608) ليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020.

وأعلنت الوزارة في تقريرها الوبائي ليوم الأربعاء، عدد الإصابات الجديدة (39) منها (7) إصابات داخل الخرطوم، وعدد المتعافين (32) والوفيات (3) حالات.

وعن إحصائيات التقرير الوبائي ليوم الخميس عدد الإصابات الجديدة (78) منها (46) إصابة داخل الخرطوم، وعدد المتعافين (17) والوفيات (واحد) فقط.

ليرتفع العدد التراكمي للاصابات في السودان حتى الخميس إلى (9767) حالة والعدد التراكمي للمتعافين (4673) حالة تعافي.