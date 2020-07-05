٢يوليو ٧٦ أحداث منحوتة في الذاكرة )ومفاهيم)

خرج حاج الطاهر مؤذن جامع المدرعات من منزله كعادته قبل ساعة من موعد (النباه) الأول لصلاة فجر يوم الجمعه الثاني من يوليو عام ١٩٧٦م، ولكن في المسافة القصيرة بين منزله والمسجد اهتزت تحت أقدامه الأرض وسماء مدينة الشجرة بأصوات مدافع (الآر بي جي) قبل ان تشاركها أصوات الرشاشات والمدافع الثقيلة مهمة الموت الجماعي ليكون إعلانا عنيفا وقاسيا ومزعجا درجة الجنون لبداية معركة دامية ومجازر لم يشهد لها السودان مثيلا، (قفز) جميع ضباط وعساكر المدرعات والوحدات الأخرى الذين يقيمون في المنطقة العسكرية بالشجرة إلى داخل (الحوش الكبير) للتضامن مع القوات (النوبتجية) ببسالة مدهشة وعرضوا أنفسهم لموت كان هو الاحتمال الأرجح فقد كانت قفزة إلى مستنقع الهلاك ومرمى النيران الطائشة وهي على مد البصر، ولكنه الواجب الذي يحتم عليهم الانضمام إلى زملائهم داخل ذلك الحوش الذي يضم اللواء الأول واللواء الثاني مدرع، أكبر وأقوى الوحدات العسكرية في الجيش، لعبت تلك الجغرافيا العسكرية دورا محوريا في تاريخ السودان الحديث وفي ذلك الزمان (عرفا وواقعا) من يسيطر على سلاح المدرعات سيطر على السلطة بنسبة ٩٠٪ ولن يكون في حاجة لإكمال مهمته إلا بإذاعة البيان عبر الاذاعة بعد السيطرة عليها وبث الموسيقى والمارشات العسكرية، ليكون السيطرة على سلاح المدرعات ومنطقة الشجرة العسكرية الخطوة الأهم للغزاة.

انطلقت معركة دامية بين الجيش السوداني وجهة مجهولة فقد انقطع الإرسال (تلفزيون السودان وإذاعته) مصدر الأخبار الوحيد قبل عصر التكنلوجيا الرقمية والفضاء الإعلامي المفتوح عبر تعدد القنوات وإذاعات (آلاف ام) ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الناقلة للخير والشر والشائعات، وبتوقف الإرسال التلفزيوني والإذاعي انقطعنا عن العالم إلا من أصوات المدافع وأزيز الرشاشات وهدير المجنزرات وضاقت بنا الأرض بما رحبت وأصبحنا داخل دائرة الذعر والفزع والموت ، ولم يجد سكان مدينة الشجرة ملاذا لعبور ذلك الامتحان (الحياتي) العسير إلا بغسل الرعب والخوف على ضفاف النيل الأبيض حيث انطلقت الحشود (المدنية) إلى هناك وتجمعوا بلا سابق ميعاد او تخطيط لرحلة ترفيهية كما تعودنا في الأعياد ومناسبات الأفراح وكسر روتين الحياة كان الذهاب إلى هناك هذه المرة قسرا وخيارا وحيدا في يوم كريهة على غير عاداتنا عندما نجتمع على رمال (بحر ابيض).

توسعت المعركة لتشمل كل وحدات العاصمة ومناطقها العسكرية وأصاب الرعب كل سكان الخرطوم بمدنها الثلاث مع غياب المعلومة وحضور أصوات المدافع والرشاشات وهدير المدرعات الذي يهز الأرض ويزيغ الأبصار والقلوب الصلبة والرهيفة، كان هذا هو الحال في كل أنحاء العاصمة وأحيائها وكانت مدينة الشجرة استثناء فهي ميدان المعركة الرئيس والهدف الاساس ومن أجله قطعت عربات الجبهة الوطنية (كما علمنا لاحقا) المسافة من الأراضي الليبية إلى قلب العاصمة السودانية الخرطوم مرورا بصحارى خالية من اي مظهر أو مصدر للحياة، عاش سكان مدينة الشجرة يوما استثنائيا ومفصليا في تاريخ المدينة المحاصرة بروائح وأعاصير الموت من كل الاتجاهات، تحيط بها ثلاث من الوحدات الرئيسة للجيش السوداني (سلاح المدرعات وسلاح الذخيرة ومخازن المفرقعات(.

الطريق إلى ضفاف بحر أبيض كان سهلا نوعا ما لسكان غرب مدينة الشجرة وصعبا للغاية لقاطني شرقها وعسيرا لعوائل ضباط وجنود قوات الشعب المسلحة، فالخروج من الثكنات العسكرية بالنسبة للمدنيين مفتوح على كل الاحتمالات ومحفوف بالخوف وبشاعة المنظر وقد بدأت حينها جثث الغزاة تتطاير وتتقسم إلى أجزاء على طول سور المدرعات بعد أن قام الجيش بضربها بسلاح (الآر بي جي) المضاد للدبابات وليس البشر وهي خطوة كان الجيش مضطرا للقيام بها (وسنشرح السبب في الحلقة القادمة)، وفيها نحكي عن بسالة وقدرية إنسان مدينة الشجرة التي تعيش بأخلاق الريف وأنبل الصفات السودانية والعادات الاجتماعية الاستثنائية فهو مجتمع صقلته التجارب القاسية وربطت بينه أصعب المواقف ترافق فيها على دروب الموت ورائحة البارود..

وسنوضح (بعد الربط بين معايشة تلك الأحداث ونحن صغارا واستماعنا لرواتها ممن تصدوا لذلك الغزو لاحقا ووضعها تحت مجهر البحث والتحليل الدقيق وصولا لحقائق تربط الماضي بالحاضر وتمنح المستقبل دروسا لواحدة من أعنف الصراعات على السلطة بين العسكر والمدنيين) لنقف على أسباب فشل الغزو والثورة المسلحة وانتصار الجيش وبالتالي استمرار سلطة نميري حتى انتفاضة أبريل المجيدة.