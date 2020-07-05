تسليم عبد الله بك خليل وحركة عبود (على هامش ما دار مع الوراق)

حوار شهدته أخيرا في برامج الوراق في قناة سودانية 24 . كان موضوع حركة عبود حاضرا – هل هي انقلاب أو تسليم وتسلم. إن هذا الجدل في رأيي يشبه الجدل حول السيوسيو ، هل السيوسيو من البيضة أم البيضة من السيوسيو . إن الحقيقة التي أمامنا هي:

الجيش في الحكم

1. أزهري بانحيازه للاستقلال خلق جفوة بينه وبين المصريين ، جفوة ما كان لها أن تصل إلى قطيعة فهو يقدر أنه يحتاج لمصر ومصر لا تستطيع البعد عن السودان أو تطيقه ، فهي تريده دائما تحت جناحها وإن فرفر فلتسكت عن الجفوة على مضض.

2. الجفوة مع مصر تبعها جفاء مع السيد علي الميرغني حين استبان السيد أن أزهري لن يكون مقطوراً فسحب منه تأييد النواب الختمية واستقل بهم تحت ما عرف باسم حزب الشعب الديمقراطي ، فكلف حكومة أزهري السقوط. ظنا منه أن انحياز أزهري للاستقلال قبل اليوم قد قارب بينه وبين حزب الأمة ، فالتقدير إذن أن أزهري سيجد في حزب الأمة سندا ينجيه من الانهيار الذي أرادوه له. حتى يضيع على أزهري الفرصة كان مستعدا أن يتصالح مع السيد عبد الرحمن بعد تضاد العقود من السنين وأن يترتب على هذا التوادد الجديد تكوين حكومة ائتلافية بين حزب الأمة وحزب الختمية (حزب الشعب الديمقراطي). هذه الحكومة التي ولدت من رحم ائتلاف الحزبين عرفت بحكومة السيدين وكانت برئاسة عبد الله خليل.

3. مصر- كانت قبل اليوم جمعت في تكوين واحد كل دعاة الاتحاد معها ولأنها لا تريد لنفسها أن تكون بعيدة سعت لرأب الصدع بين الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي فهي لا تريد لما حسبته كومها ان يتفتت ، فرتبت لقاء أزهري وعلي عبد الرحمن في مصر لتصفية الأجواء بينهما. وإمعانا في التمويه سافر أزهري للعراق بزعم التعزية في رئيسها حتى يبدو مروره على مصر في طريق العودة أمرا طبيعيا، ويسافر علي عبد الرحمن إلى مصر فيلتقيا هنالك تحت مظلة السعي المصري للتأليف بينهما. علي عبد الرحمن في عجلته على السفر غادر متجاهلا قواعد العمل في مجلس الوزراء واكتفى بأن يتصل تلفونيا من المطار ليخبر بأنه مغادر.

4. في الخرطوم البرلمان كان محددا لاستئناف جلساته في 17 نوفمبر 1958 ويومها تقال حكومة السيد عبد الله خليل ويعمل الشعب الديمقراطي خلف دور ” وكأنك يا أبو زيد لا غزيت ولا شفت الغزو” . يوسف مصطفى التني سفير السودان في القاهرة كشف هذا التدبير وعاد من القاهرة ليبلغه الخرطوم بنفسه . لن تجد في أضابير وزارة الخارجية ما بلغ به التني ، فقد حرص على التبليغ شفاهة.

5. عبد الله خليل كرئيس لمجلس الوزراء طلب من رئيس المجلس تأجيل انعقاد البرلمان في 17 نوفمبر لو يجد فسحة للتدبر وتدبير الأمر لتفويت الفرصة على ما كان يدبر. بابكر عوض الله رئيس البرلمان رفض التأجيل . علاقة بابكر عوض الله الوثيقة بمصر – كما انكشفت في ما بعد إذ أعلنها هو وتباهى بها تشي بأنه كان جزءا مما يخطط له حين رفض تأجيل جلسة البرلمان.

6. استباق هذا التخطيط المظنون فرض على الناس حركة عبود في ذلك التاريخ . في مناقشة تسليم السلطة للجيش ، عبد الله خليل كان غير مؤيد لهذا التدبير ، في حديث له معي قال بالحرف ” قلتلهم أولادي وأنا عارفهم ، لو مسكوها مش حيردوها فقالوا أحسن يحكمونا هم برضهم أولادنا “– عبد الله خليل رجل عسكري يوم صدر إليه الأمر من القائد كان طبيعيا ان يخضع بالتنفيذ. في حديث لاحق معه يوم دار اتهامه بالمسؤولية عن تسليم السلطة للجيش قال لي في كلماته ” لو كان دا بريحهم خليهم “.

وكيف ما كان عبد الله خليل في حزب الأمة كان قامة ورقما يصعب تجاوزه .

7. كانت إحدى بنات السيد الصادق تهاجم عبد الله خليل في الصحف وتقول ” عبد الله خليل خان أمانة الحكم ووأد ديمقراطيتنا الوليدة” . جمعني لقاء مع السيد الصادق في لندن فاستنكرت له مهاجمة ابنته لعبد الله خليل وذكرته بأن فكرة تسليم السلطة للجيش لم يعارضها بين المجتمعين إلا والده وابن خال والده د. مأمون حسين شريف ، ولهما أسبابهما التي ليس من الصعب تقديرها وأضفت أن الإمام عبد الرحمن كان مع القرار . لم ينف وإنما كان له رأي على قدرة نفر منهم على التقييم ، فالقرار كان “إشارة”، عبد الله خليل العسكري ، أمر قائده فصدع هو بالتنفيذ.

8. عبد الله خليل كان الوحيد من بين العاملين في الحياة العامة في أربعينات وخمسينات القرن الماضي من له ميراث نضالي لم يستدعه يوما للتباهي أو المفاخرة به وكان الوحيد الذي ظلم من بين العاملين فيها. عبد الله خليل مجموعة من المواقف تميز الرجل وتضعه في مكان شامخ عال بين من عايشوه .

إضاءة:

حركة 17 نوفمبر 1958 لم تكن بسبب فساد مزعوم ضد الحكم ، او طموح موهوم للجيش ، إنما هي لسحب البساط من تحت أقدام النظام المصري.