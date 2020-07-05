بسبب إستفزازات عُنصرية تجددت الإشتباكات ببن النوبة والبني عامر

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف مصدر شُرطي فَضَّلْ حجب اسمه بمدينة حلفا الجديدة – شرق السودان- عن تجديد الإشتباكات بين قبيلتي البني عامر والنوبة بسوق حلفا صباح امس السبت.

وأوضح في تصريح خاص لـ(السوداني) أن سبب الخلاف يعود إلى إحتكاك بين فردين من القبيلتين في سوق حلفا أسفر عن نشوب شِجار حاد صاحبته إستفزازات عُنصرية أُصيب على إثرها (٨) أشخاص وحريق عدد من المنازل بحي الجمهورية معقل البني عامر.

وأكد المصدر إحتواء قوات الشرطة للموقف وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، منوهاً إلى أن الشرطة قامت بفصل أحيائهم السكنية حي الجمهورية عن كمبو الري لدرء الفتنة .