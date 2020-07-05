وفد حكومي رفيع يصل إلى “نيرتتي”

الخرطوم: السوداني

وصل إلى مدينة “نيرتتي” بمحلية غرب جبل مرة ولاية وسط دارفور صباح اليوم “الأحد” ، وفد حكومي رفيع المستوى؛ يضمّ عضو مجلس السيادة الإنتقالي محمد حسن التعايشي، وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية لينا الشيخ عمر ، ووزير العدل نصر الدين عبدالباري، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووالي وسط دارفور، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، وممثّلين لهيئة أركان القوات المسلّحة والدعم السريع ووزارة الداخليّة وقوى الحريّة والتغيير؛ للوقوف على مطالب المواطنين المعتصمين أمام رئاسة المحليّة؛ ولدعم عمليّة السلام والإستقرار في المنطقة.