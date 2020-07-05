مشروع  الجزيرة وقفة معه  قبل ان تكون وقفة على مشروع الجزيرة:

منذ القدم وقف الشعراء على الأطلال والدمن وعلى آثار عوادي الزمن ووقفوا على بقايا سد مأرب وعلى قراه المندثرة و على الاثل والخمط وشيء من سدر قليل بعد ان كانوا يسيرون في ظلال وعيون اياما وليالٍ آمنين فجاءهم سيل العرم وأبدلوا هذه بتلك ومزقوا في البلاد كل ممزق حتى أصبحوا أحاديث غابرة وأضحوا في كل وادٍ يهيمون حتى انتهوا والى قريب في كل قرية من قرى السودان تقريبا صاحب كنتين يماني. وكانت الجزيرة أرضا شحيحة الإنتاج الموسمي مليئة بالأشجار قليلة الثمار حتى تم تخطيط وإنشاء احد أكبر مشروعات الري الانسيابي في العالم الذي يدار بإدارة واحدة متعددة الكفاءات والمهن لا يعلو بعضها على بعض وأصبحت الجزيرة منتجة مخضرة جذبت اليها المواطنين وغيرهم من خارج الوطن لينعموا بالإنتاج والهدوء والدعة والاستقرار والازدهار والراحة في حينها.ونعموا ونعمت في حينها بانتشار خدمات التعليم والصحة ..صحة البيئة والصحة العلاجية والصحة المدرسية والرعاية الصحة الأولية والتعليم المجلسي والأولي والأوسط والثانوي والصناعي وخدمات المياه من لدن الآبار الارتوازية التي تدار بمراوح الهواء الى تلك التي تدار بمولدات الديزل ثم التيار الكهربائي من الشبكة العامة وبعضا من صفائح وخلايا الطاقة الشمسية وأندية الشباب والسينما المتجولة وحملات الرش من البعوض وغيره أكثر من مرة في العام الواحد.و دعمت تسيير المجالس المحلية وحكومة المديرية التي كانت تمتد من بتري شمالا وحتى خور يابوس جنوبا ومن تندلتي غربا وحتى عين اللويقة شرقا والمقاريت شمالا بشرق النيل الازرق والتي تشمل حاليا أربع ولايات ..الجزيرة..النيل الابيض..سنار والنيل الأزرق بأربعة ولاة وحكومات ورئاسات ووزراء ومعتمدين ومجالس تشريعية وأجهزة قضائية ومديرين عامين نيابات وتنظيمات سياسية مماثلة لكل ذلك بمؤتمراتها القاعدية والوسيطة والعامة ومجالس شوراها ولجانها المركزية والمكاتب القيادية والسياسية والسكرتارية وهلمجرا بما لا طائل كثير يرجى من ورائه وضرورة ملجئه او قريبا منها ولا نفع اللهم إلا اذا عددنا ان خلق مزيد من الوظائف لقيادات الخدمة المدنية ووظائف الدستوريين و رفع مبيعات شركات السيارات والأثاثات والاتصالات ومتعهدي اللقاءات والمؤتمرات وخلق الكوادر الناشئة والوسيطة للأحزاب والمنظمات غيرها من الأهداف التي نسعى الى تحقيقها من خلال تطبيق مبادئ الحكم الاتحادي الرشيد.

لقد ظل مشروع الجزيرة ..بالرغم من الاستدراكات عليه..يحمل الوطن على عنقه عقودا لا يكل ولا يمل وغير ممتن.. يرفد الخزينة العامة وخزينة بنك السودان قبل ان يكون بنك السودان المركزي بأنواع العملات القابلة للتداول الحر والتي ما كان المواطن يأبه لها كثيرا طلعت أم نزلت فقد كان الجنيه السوداني وعليه صورة البعير او عمامة النميري كما يقال …يجرجر خلفة ثلاثة دولارات وزيادة وعليها صورة بنجامين فرانكلين بشعره المستعار وما يقرب الجنيه والنصف من الجنيهات الاسترلينية وعليها صورة الشريفة الملكة اليزابيث الثانية وحيث كان السودان مرحبا في رابطة دول الكمونولث فانتهينا أعضاء في رابطة دول الإيقاد وكنا مدعوين بزهو الى المعونة الأمريكية و الانجليزية والفرنسية..والالمانية التي كان مقدرا لها وحدها حينذاك … ستة وسبعين مليون دولار فانتهينا جزءًا من مجموعة دول الكوميسا بعجز خرافي في الميزان التجاري معها.وكانت القروض والمنح متيسرة ولا تعاني موازنة الدولة عجزا لا في الداخلي ولا الخارجي وليست هنالك مجاعة او فجوة أو نذرهما.وذلك بفضل الله ثم الى حد كبير بما كان عليه مشروع الجزيرة والمنظومة التي كانت معه…. السكة الحديد وسودانير والمدارس الثانوية القومية الكبرى ..حنتوب وخورطقت ووادي سيدنا والفاشر وبورتسودان ومدني والأبيض ورمبيك وبخت الرضا وغيرها.وتحقق معه ما كان يردده خليفة المهدي..عليه السلام.. حين قال لأصحابه (هل تعرفوا مرة الراجلين؟ فقالوا راجل المرتين ؟ فقال كو . مرة الراجلين .فقالوا كو. فقال تلك الجزيرة. فقالوا كيف ؟ قال لو وقع الشرق والغرب الا بتشيلُن وكِن وقعت بتان الاتنين ولا بجضوها.) . وصدق خليفة المهدي .ولو رآها بعد المشروع … رحمه الله ورحمهما ..لقال فيها وفيه عجبا.و نحن الآن وقد توافرت عوامل النهضة الكامنة لتستنهض وتمت تعلية خزان الروصيرص ….وإن كانت مواعين انسياب المياه الفائضة لم تكتمل بعد..و توافرت أعداد وأنواع من الآليات لم تتوافر من قبل…برغم المنافسة الحادة من التنقيب الاهلي للذهب…وارتفعت مستويات التعليم كما وكيفا عن ذي قبل.و انتشرت الطرق المعبدة كثيرا وكذا الكهرباء ووسائل الاتصال الكل يحملها وتعاظم الاهتمام بالمشروع لدى الكافة حتى بين الفرقاء المتحاورين الآن …ان لم نقل المتشاكسين وكلهم ينشد وصلا بليلى وليلى حائرة..يضرها التشاكس والتماكس ويضر بالبلاد ولا ينفعها إلا الاتفاق والتحديث والحداثة في كل أعمال المشروع وأهدافه وإدارته…ولا مخرج إلا باللجوء الى ما وصل اليه العالم من حداثة فى التسويق التعاقدي للمنتجات تامة التصنيع والإنتاج المعياري و الإدارة الكفوءة الاقتصادية وقد أورد القاضي بيكوك الذي حضر لمسح وتسجيل الأراضي لقيام المشروع عام ١٩٠٦-١٩١٠ ذكر في كتابه المنشور عام ١٩١٣ ان الجزيرة كانت تمون أسواق شمال وشرق أفريقيا في الثامن عشر بالمنسوجات القطنية وليس كما ظللنا نتبع سياسة التبعية الاستعمارية بتصدير القطن الخام والحبوب الزيتية والحيوانات الحية وما اليها. والمشروع الآن وقد قارب عمره القرن إلا خمسا وزاد سبع عشرة سنة على القرن منذ بداية التجارب باستخدام الطلمبات في الري بمنطقة طيبة. والتي بدأت في عام ١٩١٣ ونأمل أن يكون هنالك تعاون وتعاضد بين الفرقاء حتى ينتهوا جميعا الى الخير الذي يرجون ويأملون .وأقترح ان تأخذ الدولة هذا الأمر بما يستحق وينظروا في أمر المشروع ككل بعد الاستماع لكل الفرقاء ولكل صاحب رأي ومقترح بالرغم من ازدحام الأجندة وأن بعضها يأخذ برقاب بعض في غير ما أناة وذلك لان مشروع الجزيرة الناجح واسطة العقد الفريدة في الاقتصاد السوداني وأقربها لتحقيق المرجو من الأهداف الوطنية الكبرى.

ونحن الآن في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عام ٢٠٢٠ ومرت مياه كثيرة فوق وتحت وحوالي الجسور وداخل المشروع وبين مزارعين والمحاصيل والإدارات والنظم ولم يعد مزارع المشروع هو ذلك الأمي الجاهل والمفتشون والمحافظ ذلك الأجنبي المتعلم المتغطرس فقد أصبح من بينهم ابن البلد المتواضع الذي حاز على أعلى المؤهلات العلمية في العديد من المجالات ذات الصلة بإدارة المشروعات ومن المزارعين من حصل على أعلى المؤهلات العلمية كذلك بل منهم من قد كان أستاذا للإداريين في إدارة المشروع فلا يصح إلا نمط جديد وإنتاج جديد وعلاقات جديدة قائمة على استيعاب المتغيرات التي مرت عبر السنين والعقود وانتهاج الإدارة التعاونية للإنتاج والتصنيع واستخراج أقصى قيم السلسلة الإنتاجية بأحدث أساليب اقتصاديات العلم والمعرفة الحديثة فقد ولى زمن تطبيق كتاب الأسس والضوابط R&R (Rules and Regulations) وحتى تكون النتائج في مستوى الموارد المتاحة ولمصلحة الجميع ويمكن أن يصدر المشروع ما لا يقل عن خمسة عشر مليار دولار من المنتجات الجاهزة المختلفة في العام في خلال ثلاث إلى خمس سنوات إذا..

وربما نعود لاحقا للتفاصيل وإذا أضيف لذلك بولاية الجزيرة الإمكانيات المهولة في مجمع جياد الصناعي ربما تتضاعف تلك الأرقام بإضافة المنتجات الصناعية وخفض وارد الآليات المختلف والمركبات المختلفة.

ونأمل أن يتم ذلك الآن وتم تعيين الدكتور عمر محمد علي الفكي المرزوقي محافظا للمشروع وهو ذو خبرات متعددة وقد جلست معه في منزله العامر بعد تسميته وتداولنا في النظرة المستقبلية للمشروع وتحديثه وان المسؤول العام قد يكون جاء من حاضنة سياسية او جهوية او قبلية او مهنية فلا يضير ذلك ابتداء ولكنه عند مباشرته للعمل فهو يعمل للجميع وبالجميع ولمصلحة الجميع وبعدل وحزم بغض النظر عن توجاهتهم وحواضنهم .

و الله ولي التوفيق وبه الاستعانة بدءا ووصلا وختما وذاتا ووصفا وإسماً.