بسبب تعرفة المواصلات شلل تام للحركة بالقضارف

القضارف : اليسع أحمد

تسبب إضراب سائقي الحافلات والمركبات العامة بولاية القضارف في شلل تام للحركة بالمواقف مما أدى للإستعانة بالركشات والتكاتك بقيمة (٥٠) جنيهاً للراكب.

وأوضح سائق مركبة كريس صالح محمود ل (السوداني) اليوم الأحد أن سبب الإضراب هو مطالبة السائقين برفع قيمة تعرفة المواصلات الداخلية من (١٠) جنيهات إلى(٢٠) جنيهاً ، وكشف محمود عن توقف الولاية عن دعم جازولين مركبات المواصلات حيث إرتفع سعر جالون الجازولين من (٢٢) جنيه إلى(٢٨٥) جنيه بما يُعرف بالإستيراد الخاص إضافة إلى مضاعفة أسعار الإطارات، قطع الغيار ، والزيوت .

وناشد جهات الإختصاص بتفعيل مطلبهم وهو رفع قيمة التذكرة إلى(٢٠) جنيهاً حتى لايَتَضرَّر المواطن .