شاهد بالفيديو .. لحظة دخول البشير مقر النيابة الخاصة بـ تفكيك نظام الإنقاذ واضعاً «كمامة على وجهه»

الخرطوم: السوداني

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، ظهر فيه اليوم الأحد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بعد غيبة، وذلك لحظة دخوله مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بمبنى المجلس التشريعي لولاية الخرطوم سابقاً وسط العاصمة.

وظهر البشير بكامل الزي السوداني المعروف «جلابية وعمة»، واضعاً كمامة على وجهه ضمن الاحترازات ضد كورونا، وسط حراسة أمنية مشددة بينها ضباط برتب رفيعة.

وكان البشير قد مثل اليوم الأحد، أمام نيابة إزالة التمكين واسترداد الاموال، للتحقيق معه حول حساب كانت تودع فيه نثرية خلال فترة رئاسته.

ورفض البشير الإدلاء بأي معلومات للنيابة الخاصة بإزالة التمكين حول البلاغ، إلا بعد الرجوع إلى محاميه، وانتهت جلسة التحقيق دون الإدلاء بمعلومات.

وكانت لجنة إزالة التمكين واسترداد الاموال ومحاربة الفساد ، قد كونت نيابة خاصة بها تباشر أعمالها من مقر اللجنة في مبنى المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في شارع الجمهورية وسط العاصمة السودانية.