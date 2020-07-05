اكتمال الاستعدادات لامتحانات الاساس بالنيل الابيض

النيل الابيض : سوسن محمد عثمان

اكدت وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض، اكتمال كافة الاستعدادات لبداية امتحانات مرحلة الأساس بالولاية في الحادي عشر من الشهر الجارى.

وقالت مدير عام الوزارة وداد محمد الحسن في تصريح ل(السوداني) اليوم، أن عدد مراكز الإمتحانات بالولاية قد بلغت ٢٦٢ مركزاً تمت تهيئتها لجلوس الطلاب للامتحان والبالغ عددهم اكثر من سبعة وثلاثين الفاً وستمائة طالبا وطالبة.

مؤكدة ان كافة العمليات الصحية من تعقيم للمراكز وتجهيزها جارى الترتيب لها بواسطة الجهات الصحية بالمحليات والمنظمات العاملة مع الوزارة وناشدت اللجان المجتمعية بضرورة المشاركة الفاعلة فى انجاح عملية الامتحانات لهذا العام الاستثنائى وطالبت اولياء امور التلاميذ على أهمية التركيز مع ابنائهم فى استزكار الدروس ومراجعة المنهج.