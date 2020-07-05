الشيوعي : الجماهير الثائرة لن ترضى بانصاف الحلول

الخرطوم:السوداني

قال الحزب الشيوعي، أن ملاين الجماهير التي خرجت في 30 يونيو الماضي، رسالة أكدت أن لا مجال للتلاعب بأهداف الثورة وان الجماهير الثائرة لن ترضى بانصاف الحلول وان مطالبها وقضاياها العادلة محروسة وواجبة التنفيذ.

وأكد الحزب في بيان للمكتب السياسي اليوم، أن تلك المطالب الممثلة في العدالة والقصاص لشهداء الثورة وإزالة التمكين واسترداد المال المنهوب وتصفية مراكز أعداء الثورة واحلال السلام الشامل العادل، الذي يواجه جذور أسباب الحرب والاقتتال والظلم واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، من تعيين ولاة ومجلس تشريعي ومفوضيات ومن اصلاح اقتصادي شامل.