اتحاد اصحاب العمل يقر زيادة الأجور للقطاع الخاص

الخرطوم :ابتهاج متوكل

قرر الاتحاد العام لاصحاب العمل ،

الشروع فى انفاذ مبادرته لزيادة اجور العاملين بالقطاع الخاص، واعلن عن ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (3000) جنيه، وذلك ابتداء من مرتبات شهر اغسطس 2020م مع منح كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص فترة حتي 31 ديسمبر 2020 لترتيب وتوفيق اوضاعها لتنفيذ زيادة الاجور ابتداءا من اغسطس 2020م.

واوضح الاتحاد، في بيان صحفي اليوم (الأحد) مجلس التسيير بالاتحاد أقر زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، بعد رفع توصية من اللجنة المختصة التي شكلها الاتحاد برئاسة امين أمانة علاقات العمل برئاسة حاتم حسن إبراهيم مالك، لمناقشة ودراسة اسس قيام الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين بها،

واوضح البيان، بان الأيام القادمة ستشهد إصدار التفاصيل والاسس والكتيب الخاص لكيفية تطبيق شركات ومؤسسات القطاع الخاص لزيادة الاجور المقترحة ابتداءا من مرتبات شهر اغسطس 2020.

واشار البيان، الى ترحيب وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ بمبادرة ومقترح الاتحاد بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، ووصفت الخطوة بأنها مثال للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وعبرت عن تطلعها بتطوير مقترح المبادرة مرة أخرى عقب تشكيل اتحاد النقابات العمالية مباشرة لتقوية وتعزيز الشراكة بين اطراف الانتاج الثلاث.

واكد أن مبادرة الاتحاد بزيادة اجور العاملين بالقطاع الخاص تأتي عن القناعة بضرورة تحسين وزيادة أجور العاملين في القطاع اسوة بزملائهم العاملين في القطاع العام وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة وتحفيز وتحسين أداءهم الانتاجي بما يخدم تنميتهم، وتنمية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.