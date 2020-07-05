الدعم السريع يدشن قافلة طبية لولايات كردفان

الخرطوم: السوداني

بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، سيرت قوات الدعم السريع اليوم قافلة صحية متكاملة لولايات كردفان.

وشملت القافلة على (معقمات وكمامات ومنظفات وكوادر طبية للتوعية والإرشاد واتباع التدابير الاحترازية للحد من جائحة كورونا بكردفان).

وأوضح قائد القافلة العقيد محمد الحسن ان القافلة تعتبر إمتداداً للمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي ظلت تقدمها قيادة قوات الدعم السريع للمواطنين في مختلف ولايات السودان ، منوهاً أن القافلة تأتي لدعم ومساندة مواطني ولايات غرب كردفان وجنوب كردفان وشمال كردفان).

ومن جانبه قال مستشار والي غرب كردفان محمد حسن خريس ان إنسان كردفان في امس الحوجة لمثل هذه القوافل.

