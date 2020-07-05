لجنة تحقيق بشأن تدفق مياه “الصرف الصحي” بالنيل الابيض

الخرطوم :السوداني

أصدر وكيل وزارة الرى والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحيم، قراراً ، بتشكيل لجنة تحقيق حول تدفق مياه” الصرف الصحي بنهر النيل بمنطقة كبري الدباسين”.

وطبقا” لتعميم صحفي للمكتب الإعلامي بالوزارة، وجه الوكيل اللجنة برفع تقريرها خلال أسبوع.

ويترأس اللجنة دكتور بلة احمد عبد الرحمن، والمهندس بابكر محجوب محمد عضوا ومقررا ،و المهندس عبد الرحمن صغيرون الزين عضوا .

وحسب القرار الصادر في الأول من يوليو فقد اوكل للجنة مهام معرفة مصدر المياه واقتراح الخطوات التي يجب إتخاذها لايقاف التلوث.