مخابز: وصول القمح المستورد يحل أزمة الخبز جذرياً

الخرطوم : عبيرجعفر

أفاد أصحاب مخابز ببحري والخرطوم أن أزمة الخبز لا تزال قائمة لتراجع الإنتاج ونقص حصص الدقيق.

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيلـ(السوداني) إن طرح الدقيق المستورد (٤٠) ألف طن للمطاحن وتوزيعه للمخابز يسهم في انجلاء الأزمة، مشيراً إلى أن توزيع عدد (48) جوالاً فقط في الأسبوع لا يكفي حاجة المخبز الواحد سوى ليومين.

وأضاف صاحب مخبز بالخرطوم بابكر عمر أن المخابز في اسوأ حال بسبب تراجع الحصص الأسبوعية للدقيق، وطالب الجهات المختصة

بوضع حلول جذرية وتابع :إذا استمر الوضع الحالي للدقيق فستحدث ندرة كبيرة عند رفع الحظر الشامل .

وأعلنت الحكومة أمس الأول عن دخول 40 ألف طن من القمح البلاد .