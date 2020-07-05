نفرة للزكاة بالنيل الأبيض بتكلفة مائه وسبعه مليون

النيل الابيض :سوسن محمد عثمان

يدشن وزير ديوان الحكم الاتحادي المشرف على ولاية النيل الأبيض، د. يوسف ادم الضئ والأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي احمد عبدالله عثمان بمدينة ربك نفرة بشائر الخير للعام 2020م والتي ينفذها ديوان الزكاة بالولاية بتكلفة كلية تقدر باكثر من مائه وسبعه مليون جنيه لثلاثة وتسعين الف اسرة .

وقال أمين الديوان بالولاية محمد احمد محمد ل(السوداني) أن النفرة تشمل ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توزيع ذره لعدد أربعين ألف أسرة، بجانب توزيع ذره للمزارعين الفقراء بقطاعي كوستي وربك بمقدار جدعه لكل فقير بإجمالي مساحة تزيد عن أحد عشر ألف فدان يوفر فيها الديوان قيمة تجهيزات الارض للزراعة كما يشتمل البرنامج كذلك علي توزيع بطاقات الأسر الفقيرة للتأمين الصحي الممول من وزارة المالية الاتحادية بالتنسيق التام مع التأمين الصحي بالولاية.