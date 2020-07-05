الدولار يقفز إلى (144) جنيها بالموازي

الخرطوم :الطيب علي

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي امام الجنيه فى ختام تداولات بداية الأسبوع وسط شح المعروض وزيادة الطلب خاصة مع اقتراب عودة النشاط التجاري خلال الأيام المقبله.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل (السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل الأحد 144جنيها مقارنة ب 142 جنيها الخميس فيما سجل سعر الشراء للريال السعودي 35جنيها مقابل 36جنيها للبيع وسجل سعر البيع للدرهم الاماراتي 37جنيها والشراء 36جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 159جنيها.

وارجع المتعاملين الارتفاع لزيادة حجم المضاربات فى العملات وزيادة الطلب مقابل شح المعروض مع التوقعات بمزيد الإقبال على العملات الأجنبية مع عودة الأنشطة التجارية.