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تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال للساعة العاشرة مساء بدلاً عن الثامنة

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By alsudani 0

تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال للساعة العاشرة مساء بدلاً عن الثامنة

alsudani
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