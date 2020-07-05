تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال للساعة العاشرة مساء بدلاً عن الثامنة أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 5 يوليو, 2020 8:13 م - 0 تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال للساعة العاشرة مساء بدلاً عن الثامنة شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)