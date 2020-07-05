اتحاد أصحاب العمل يوجه باتخاذ التحوطات والاحترازات لاستئناف العمل

الخرطوم : ابتهاج متوكل

وجه اتحاد أصحاب العمل السوداني، قطاعات العمل والغرفالمتخصصة، باتخاذ التحوطات والاحترازات الصحية المطلوبة، لاستئناف العمل حال رفع الحظر الصحي، وقال الأمين العام للإتحاد مجتبى خلف الله، لـ(السوداني) إن هناك جزءاً كبيراً من قطاعات العمل توقف نشاطته تماماً أثناء الحظر، بينما تواصل نشاط البعض بحسب الضرورة، مشدداً على أهمية الالتزام بالتوجيهات الصحية،لتجاوز تحدي جائحة كورونا.

ويشار إلى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، قررت رفع الحظرالصحي تدريجياً، اعتباراً من الثامن من يوليو الجاري.