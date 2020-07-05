مقترح مصري لتحقيق الهدف الأثيوبي بتوليد الكهرباء

الخرطوم : مجدي عبدالعزيز

قالت مصر انها عرضت ملامح مقترح من شأنه تحقيق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي الوقت نفسه يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ، وأسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، بما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الثنائي الذي عقده الفريق المصري اليوم برئاسة وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي مع مراقبي التفاوض حول سد النهضة والخبراء الذين يمثلون جنوب أفريقيا ( رئيس الاتحاد الأفريقي ) والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بالإضافة الي خبراء قانونيين

وقال بيان صادر من وزارة الري المصرية ان الوفد المصري قام باستعراض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة لشعبها بإعتبارها قضية وجودية كما تم الإشارة الي مساعي مصر للتوصل الي اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث .

وأضاف البيان ان عددا من المراقبين تقدموا بعدة إستفسارات واستيضاحات تم الرد عليها من جانب الفريق المصري

ويجدر بالذكر انه تقرر مسبقا ان يعقد المراقبين والخبراء اجتماعات ثنائية مع كل دولة علي حده من الدول الثلاث للاطلاع علي وجهات نظرها خلال مهلة الاسبوعين التي حددتها القمة الأفريقية المصغرة برئاسة جنوب أفريقيا مؤخرا.