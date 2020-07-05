مقطع فيديو على صفحة وزير الشؤون الدينية السوداني يثير جدلا كثيفا

الخرطوم: السوداني

أثار مقطع فيديو نشره وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني “نصر الدين مفرح” على صفحته الرسمية بفيسبوك “حول الضوابط الصحية للصلاة في الكنيسة”، جدلاً كثيفاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الوزير قد نشر مقطع فيديو يقدم فيه قسيس من الكنيسة السويدية الاشتراطات الصحية عند الذهاب لأداء الصلوات بالكنيسة، مما أثار حفيظة أعداد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.

وأعاب البعض على “مفرح” أن يتبنى ذلك كونه مسلم لايصح له، و بإمكانه أن يترك هذه التوعية لمعتنقي الدين المسيحي أن يقوموا بها ويخاطبوا رعاياهم في مظانهم دون إثارة.

بينما دافعت قِلة عن “مفرح” كونه وزيراً لجميع الأديان وليس للدين الاسلامي فحسب.

وكان وزير الشؤون الدينية في السودان، نصر الدين مفرح، قد أثار جدلاً واسعاً قبلها بقوله: ” انه يبحث عن الذين يعبدون الحجارة والاوثان لانهم جزء من وزارته ليس بنص الوثيقة الدستورية فحسب وانما بالقوانين القديمة أيضاً”.