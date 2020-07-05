إرجاع (1180) عالق سُّوداني بمصر بسبب عدم التنسيق بين السَّفارة وشركات النقل

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف نائب مُدير مِعبر أرقين الحدودي الهادي أحمد آدم عن إرجاع عدد (27) بص مُتجهة إلى السُّودان بعد تَحرُّكها من قِبَّل السُّلطات المصرية إلى القاهرة بسبب عدم التنسيق بين شركات النقل والسَّفارة السُّودانية بالقاهرة.

وأوضح آدم في تصريح خاص ل (السُّوداني) أن البصات على متنها (1180) عالق سُّوداني، وأكد أن تفويج تِلك البصات لم يَتِمْ عبر السَّفارة السُّودانية بل عبر سماسرة بين مِصر و السُّودان.

منوها إلى أن اللّجنة العُليا للطوارئ الصِحية بالبلاد أخطرت إدارة المِعبر بأنه سوف يتم جدولة رحلات العالقين بِمصر حسب موقعهم الجُغرافي في ولايات السُّودان المُختلفة لتسهيل عملية وصولهم إلى ذويهم بسلاسة ويُسر .