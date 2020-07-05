عاجل| لجنة إزالة التمكين تعلن عن استرداد منزل “علي عثمان” وأراضي بالباقير لـ”جمال الوالي”

الخرطوم: السوداني

قالت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد، أن والي الخرطوم السابق والقيادي في النظام السابق د. عبدالحليم المتعافي، مطلوب القبض عليه من قبل النيابة العامة.

وأعلنت في مؤتمرها الصحفي مساء الحد، عن مصادرة منزل لرئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان محمد طه، شيده جهاز الامن والمخابرات بمبلغ 6 مليون دولار، وتم تاجيره لنائب رئيس المؤتمر الوطني.

كما اعلنت اللجنة عن استرداد عقارات واراض من مدير مكتب على عثمان، “إبراهيم عمر الأغا الخواض” .

كما كشفت عن استرداد 157 قطعة بمنطقة الباقير تخص السيد “جمال محمد عبدالله الوالي”.