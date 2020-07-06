أمن ولاية الخرطوم يجري تقييماً شاملاً لحراك ٣٠ يونيو

الخرطوم- السوداني

عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم، اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي بمقر هيئة أمن ولاية الخرطوم. وأجرى الاجتماع تقييماً شاملاً لخُطة تأمين حراك ٣٠ يونيو، حيث أكد الاجتماع نجاح الخطة التي عزّزت العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، وأشاد الاجتماع بيقظة كل القوات النظامية في تأمين الحراك وتطبيقها لخطة نوعية، كما أسهم الإغلاق الذي تم قبل يومين من الحراك في إنجاح الخطة، كذلك أشاد الاجتماع بالتزام لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بمسارات الحراك والالتزام بالسلمية كشعار رفعته الثورة منذ بدايتها وحتى الآن، وأكد والي الخرطوم أن مستوى التنسيق الذي تم بين الأجهزة الأمنية ولجان المقاومة سيكون أساساً لتقديم نموذج مستقبلي بأن يصبح الأمن مسؤولية الجميع، كما تطرّق الاجتماع إلى السلبيات التي رافقت الحراك وظهور بعض الظواهر السالبة من المجموعات المتفلتة التي تستغل الحشود الجماهيرية لتحقيق النهب والسلب والتخريب وترويع المواطنين باستخدام الأسلحة البيضاء، مُعلناً عن تكوين لجنة أمنية لحسم هذه الظاهرة، وقال الوالي إن الولاية ستدخل مرحلة الرفع الجزئي للحظر الصحي، مما يتطلب خطة أمنية تراعي ضرورة الاهتمام بقضايا معاش المواطن، كما أشار إلى الترتيبات الأمنية الجارية لتأمين امتحانات الأساس وتطبيق الاشتراطات الصحية.

على صعيد أخير، سجّل الاجتماع، صوت شكر للفريق عز الدين الشيخ مدير شرطة ولاية الخرطوم السابق، والذي تم تعيينه مديراً عاماً لقوات الشرطة، مما يؤكد نجاحه خلال فترته بولاية الخرطوم.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم

الاثنين ٦ يوليو ٢٠٢٠م