مكافحة التهريب بالقضارف تضبط 206 جوالات دقيق مدعوم

الخرطوم- السوداني

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك فرعية ولاية القضارف بالتنسيق مع قوات الاحتياطي المركزي وقوات الدعم السريع من ضبط 206 جوالات دقيق مدعوم.

وقال العقيد شرطة/ ناجي حسين الطاهر مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية القضارف في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، إن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطط إدارته الرامية إلى صون الاقتصاد الوطني من عمليات التخريب والإضعاف عبر التهريب والتلاعب بالسلع الاستراتيجية، التي تمس حياة المواطن المعيشية، مضيفاً أن توجيهات اللجنة الاقتصادية العليا محاربة الظواهر السالبة في هذا الجانب، ومن ضمنها تهريب السلع الغذائية الاستهلاكية، حيث توفرت معلومات لإدارته عبر تنسيق عال مع قيادة قوات الاحتياطي المركزي وقوات الدعم السريع بالولاية، عن قيام متهم بالحصول على سلعة دقيق الخبز المدعوم ويعمل على تهريبه إلى خارج حدود البلاد بغرض الحصول على كسب ومنفعة مادية، فتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته 206 جوالات دقيق من الحصة المدعومة، تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادتين 198 و199 من قانون الجمارك بالقسم الأوسط القضارف، وأضاف العقيد الناجي أن ظاهرة تهريب السلع الاستهلاكية تلحق الضرر بالمواطن والاقتصاد الوطني وتتسبب في خلق ندرة وشح في المعروض منها بالسوق، الأمر الذي يودي إلى ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن إدارته سوف تلاحق كل المتورطين في هذه المخالفات وتضيِّق عليهم الخناق ولن تتهاون في تطبيق القانون، مناشداً المواطنين بالتعاون مع إدارته والتبليغ عن كل المظاهر السالبة والمخالفة للقانون.