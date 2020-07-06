بروفيسور تاور: تسوُّل بعض السودانيين والسودانيات بالخارج دفعنا لإعادتهم إلى البلاد

الخرطوم- سعيد عباس

قال عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور لدى افتتاحه لمركز العزل بسوبا: “إنّ اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد قد وجّهت بأنّها لا تُريد أن يكون هناك اي عالق خارج البلاد، فيجب فحص العالق وإدخاله للبلاد بأي وضع صحي، ليتعافى داخل البلاد أو يموت فيها مُعزّزاً مُكرّماً، حتى لو أدى ذلك لإدخال (كورونا) معه”، وأضاف تاور: “لكن أن تصل الحالة بالسودانيين والسودانيات والكنداكات الذين نفخر بهم ونراهم يتسوّلون داخل العواصم والمُدن الخارجية، ففي هذه الحالة يجب أن نجلي الجميع دون أن يتحدّث اي شخص عن إجراءات أو احترازات طبية، فيجب على المتحدث أن يتحدث عن كرامة شعب وكرامة بلد”، وختم حديثه قائلاً: “من لم يُحرِّك فيه هذا الأمر شيئاً أو يعتبره شيئاً عادياً، عليه أن (يفتِّش) نفسه مرات ومرات من باب القيم والأخلاق السودانية”.