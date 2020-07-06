شعبة الذهب تؤكد جاهزيتها لاستئناف العمل عقب الحظر

الخرطوم : عبيرجعفر

أكد الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال ل( السوداني) استقرار اسعار الذهب لضعف القوى الشرائية ٫ مشيرا لإسهام تصدير أول شحنة من الذهب في خفض سعر الصرف

واشار لجاهزية الشعبة والتجار لاستئناف العمل عقب رفع الحظر الشامل غدا الثلاثاء واﻻلتزام بالاشتراطات الصحية ٫ كاشفا عن فتح مجمع الذهب للتعقيم والنظافة عبر شركة نظافة لبدء العمل ٫ مبينا استقرار سعر الخام في (6٫5) آلاف جنيه والمشغول (7٫5) آلاف جنيه رغم ضعف القوى الشرائية ٫ وتوقع القدال السعر باستمرار التصدير والذي يدشن الأيام المقبلة .