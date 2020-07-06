تراوحت مابين ١٣ الى ٢٠ الف جنيه تجار : الاعلاف والترحيل وراء ارتفاع اسعار الاضاحي

الخرطوم : ابتهاج متوكل

ارجع عدد من تجار المواشي، اسباب ارتفاع أسعار الخراف، الى الزيادات العالية في الاعلاف وتكلفة الترحيل، مشيرين الى أن معدلات الوارد للأسواق جيدة. في الاثناء علمت (السوداني) بعدم وجود أي ترتيبات لصادر الهدي.

واوضح تاجر المواشي بسوق الخوي ، أحمد شرحبيل ، بأن استعدادات موسم الاضاحي ، لم تبدأ فعليا، والتركيز حاليا في السوق على مواشي صادر وتلبية احتياجاته ، وقال ل(السوداني) إن اعداد الوارد جيدة تتراوح عادة مابين ٧ الى ١٥ الف رأسا معنية بالصادر، واضاف : اسعار الخراف تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، وسعر الرأس يتراوح مابين ١٠ الى ١٧ الف جنيه، مبينا بان التجار يواجهون مشكلة الترحيل حيث تبلغ تكلفة نقل ٢٥٠ رأس حوالى ١٠٠ الف جنيه.

واشار التاجر بسوق قندهار ، الى أن معدلات الوارد جيدة للسوق، وقال ل(السوداني) إن هناك اسبابا عدة ادت لارتفاع اسعار الخراف ، ابرزها الزيادة العالية في الاعلاف وارتفاع الترحيل والنقل للأسواق، منوها الى أن اسعار الخراف (القشاشية) مابين ١٣ الى ١٥ الف جنيه، اما الخراف (المعلوفة) فتتراوح مابين ١٧ الى ٢٠ الف جنيه، مشيرا الى أن جوال علف البذرة بلغ اكثر من ٤ آلاف جنيه، وتجاوز جوال (الفتريتة) ال ٥ الآف جنيه.

وقالت مصادر مطلعة ل(السوداني) إن غرفة المصدرين لم تتلق طلبات لصادر هدي ، وأكدت أن خراف الهدي ، عادة تكون ذات أوزان وأسعار محددة ، بينما الخراف السودانية تتميز بالوزن الكبير والسعر العالي، واشارت الى أن المواشي السودانية، تلبي احتياجات الاضاحي في الاسواق الخليجية والعربية.