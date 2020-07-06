وفد مقدمة (يونيتامس) يصل البلاد نهاية يوليو الجاري

الخرطوم- السوداني

علمت (السوداني) أن وفد المقدمة للبعثة الأممية (يونيتامس) لدعم السودان يصل الخرطوم نهاية شهر يوليو الجاري.

وستكون مهمة الوفد مناقشة حصر الاحتياجات وبدء التخطيط لكيفية التنفيذ.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنّى بالإجماع مطلع الشهر الماضي، قرارين بشأن الحالة في السودان. فبمُوجب القرار الأول رقم 2524، قرّر المجلس إنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية بالبلاد. أما القرار الثاني رقم 2525، فمدّد بمُوجبه مهام بعثة (يوناميد) حتى 31 ديسمبر من العام الحالي.

وقد تقدم بمشروعي القرارين كل من بريطانيا وألمانيا.

وبحسب القرار 2524، فإنّ مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) ستبدأ في الأول من يناير 2021، ولمدة 12 شهراً كمرحلة أولية.

وتهدف البعثة الأممية الجديدة (يونيتامس) للمساعدة في تحوُّل البلاد إلى حكم ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام. وستدعم أيضاً عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام في المستقبل؛ مساعدة بناء السلام والحماية المدنية وسيادة القانون، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

بالإضافة إلى ذلك، كلّف المجلس، بعثة (يونيتامس) بدعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.