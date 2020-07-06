المزايدة بالدين والعلمانية

مطلب العلمانية او فصل الدين عن الدولة، ظل مطلباً حاضراً طوال المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، قبل انفصال الجنوب، باعتباره مدخلاً سليماً للوحدة الوطنية وطريقاً أسهل لوقف الحرب.

في العام 1994، وُضع المقترح ضمن اتفاق مبادئ الايقاد التي توسط بين الحكومة والحركة الشعبية، إذا لم يتحقق،يتم اللجوء لخيارتقريرالمصيرلجنوب السودان،وهذا ما حدث عملياً عقب اصرارنظام المؤتمرالوطني على المزايدات الدينية والاستغلال السياسي للدين، وإصرارالحركة الشعبية على المزايدة على النظام العلماني ،وتصويرالطرفين أن جوهرالأزمة السودانية في علاقة الدين بالدولة.

انفصل جنوب السودان،في العام 2011 وطبق النظام العلماني،وبقى الشمال في “دينيته” المتوهمة،وبعد سنتين من انفصاله انفجرت الاوضاع في الجنوب بدخوله في حرب اهليه قتل فيها الآلاف وشرد الملايين،ولم يقع ذلك تحت ستارالدين الذي نحي جانباً ،بينما استمرت الحروب في السودان بعدد من المناطق سواء في دارفور أو النيل الأزرق أو جنوب كردفان ، وبقيت مهددات الوحدة الوطنية في البلدين كما هي، ما يؤكد أن الازمة هنا وهناك أعمق بكثير من تلك التعقيدات التخيلية او التي تستغل في تهيج العواطف والمشاعر.

في ورشة نظمها المركزالسوداني للخدمات الصحفية ،قبل سنتين،استضافت دكتور فرنسيس دينق المثقف الجنوب سوداني، طرحت سؤال لماذا تقوم حرب في الجنوب بعد أن حسم موضوع الهوية وعلاقة الدين بالدولة،اللتين كانتا من اسباب الانفصال،وللأمانة لم أجد الإجابة المقنعه رغم اقرارالرجل بصعوبة تطبيق العلمانية والتقليل من محورعلاقة الدين بالدولة في الأزمة السودانية .

اسوق كل ذلك ،خشية تكرارتجاربنا بتهيبج فكرتي العلمانية والدولة الدينية وتصوريهما على انهما من امهات المشاكل ،وذلك على حساب قضايا اخرى اهم والح .

لأجل تحقيق اﻻستقرار في السودان التركيزالمطلوب-حسب تقديري- ترسيخ النظام الديمقراطي والحريات العامة التي تحسم الكثير من الأزمات والتأسيس لدستورالمواطنة الذي يحفظ للجميع حقوقهم ويلزمهم بواجباتهم في إطارالدولة القومية، التي سيجد فيها الجميع انفسهم دون أي مزايدات والابتعاد عن اطلاق المسميات المستفزة للآخر .