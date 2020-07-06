السودان في المركز الأول عربياً والـ12 عالمياً في أسعار القيقابايت للجوّال

السوداني- وكالات

ذكرت وكالات أنباء، أنّ السودان احتل المركز الأول عربياً والمركز 12 عالمياً لأسعار الـ”1″ GB من بيانات الموبايل.

فيما احتلت الكويت المركز الأول خليجياً والثالث عربياً والـ25 عالمياً من حيث سعر “1” GB من بيانات الجوال، وحلّت السعودية في المرتبة الثانية خليجياً و72 عالمياً بالقائمة، حيث بلغ سعر “1” GB من بيانات الجوال 2.12 دولار، فيما جاءت البحرين بالمركز الثالث خليجياً و79 عالمياً بسعر 2.27 دولار، والإمارات رابعاً و103 عالمياً بسعر 3.78 دولار، وقطر في المرتبة الخامسة خليجياً والـ110 عالمياً بسعر 4.12 دولار، وأخيراً عُمان السادسة خليجياً و117 عالمياً بسعر 4.58 دولار.