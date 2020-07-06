مانيس: السودان حريصٌ على تعزيز علاقاته مع المملكة

الخرطوم- السوداني

جدّد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، حرص السودان على تعزيز سُبل التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي حسن بن جعفر.

وبحث اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين وسُبُل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة، لا سيما في المجال الاقتصادي. وتطرّق اللقاء إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة السودانية – السعودية المشتركة في الخرطوم خلال هذا العام والقضايا التي ستتناولها.