أمنية القضارف تضبط (468) طبنجة تركية في لاندكروزر

الخرطوم- السوداني

تمكّنت الشرطة الأمنية بولاية القضارف محلية القريشة من ضبط (468) طبنجة تركية الصنع محملة بعربة لاندكروزر.

وقال المقدم شرطة حقوقي/ خضر الأمين مدير إدارة الشرطة الأمنية بولاية القضارف في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة)، إن الضبطية تأتي في إطار الخطط الموضوعة للحد من الجرائم ومحاولات تهريب الأسلحة عبر الولايات، مشيراً إلى توفر معلومات لإدارته عن قيام شبكة إجرامية بتهريب الطبنجات عبر الحدود بمحلية القريشة، فتم تكليف فريق ميداني للقبض على الجناة وتفكيك الشبكة، مضيفاً أنه وأثناء محاولات ضبط عربة الجُناة، تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مع القوة دون وقوع خسائر في الأرواح، وحاول الجناة الفرار تاركين خلفهم المعروضات، حيث تم ضبط (468) طبنجة تركية الصنع، مبيناً أن المضبوطات تم تحويلها الى بلدية القضارف واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة بالقسم الأوسط القضارف.

من جانبه، أكد اللواء شرطة حقوقي/ الصادق علي إبراهيم أن إدارته تنفذ خططاً محكمة تعنى بحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطن من جميع أشكال الجرائم والمهددات كافة، وأن إدارته مصممة وقادرة على ضبط وتفكيك العناصر والمجموعات الإجرامية التي تستهدف زعزعة الاستقرار والطمأنينة العامة، مبيناً أن الشبكات الإجرامية تنشط ويزيد انتشارها عبر المناطق الطرفية والحدودية، وتشكِّل مناطق بؤر الجريمة حاضنة للتخفي من الأجهزة الأمنية وارتكاب العديد من الأنشطة الإجرامية، من ضمنها تهريب الأسلحة التي تعتبر أحد أخطر المهددات للسلامة المجتمعية، مناشداً المواطنين التبليغ عن كل الأنشطة المشبوهة أو التي يمكن أن تهدد السلامة العامة.