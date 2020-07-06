سد النهضة: عقد لقاءات ثنائية للفرق الفنية والقانونية غداً

الخرطوم- السوداني

واصل وزراء الري والموارد المائية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، اليوم الاثنين، المفاوضات الثلاثية للتوافق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لليوم الرابع على التوالي برعاية الاتحاد الأفريقي ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان صحفي: “ألقت الوفود الثلاثة مزيداً من الضوء على النقاط الخلافية الفنية والقانونية العالقة وفقاً لوجهة نظر كل دولة، واتّفقوا على عقد لقاءات ثنائية للفرق الفنية والقانونية غداً الثلاثاء مع المراقبين والخبراء، على أن يعقبه اجتماع للجان التفاوض مُكتملة للدول الثلاث”.

وناقشت الدول أيضاً، التقرير المُتوقّع رفعه لرئيس الاتحاد الأفريقى في نهاية هذه الجولة من التفاوض، والذي يسبق اجتماع القمة المُصغّرة للاتحاد الأفريقي في ظرف أسبوع من تسليم التقرير.