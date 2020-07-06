وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي المصري

الخرطوم : مجدي عبدالعزيز

توفي مساء اليوم الاثنين بالقاهرة الفريق محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي بجمهورية مصر العربية بعد صراع مع المرض.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق العصار واصفا اياه بأنه من اخلص الرجال ومن الذين دافعوا عن وطنهم في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخه.

ويُعد الفريق محمد العصار من المشاركين في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر وهو من المتخصصين في صواريخ الدفاع الجوي.

عمل رئيسا لهيئة تسليح الجيش المصري

ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.

وكان الراحل قد نال الترقية الي رتبة الفريق في شهر يونيو المنصرم .