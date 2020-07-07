بالفيديو .. أطباء سودانيون يعكسون واقعاً مأساوياً للمرضى في ظل انعدام الأدوية ..و يستغيثون «مايحدث يعرِّض الآلاف لخطر الموت»

الخرطوم: السوداني

عكس أطباء سودانيون واقعاً مأساويا مريراً عن مايعانيه المرضى من عذاب داخل مستشفيات الخرطوم، في ظل شُح وعدم توفر الأدوية.

وقال استشاري الطوارئ بمستشفى علياء التخصصي بامدرمان د. «طارق الهادي»، في مقطع فيديو لاقى انتشارا بمنصات التواصل، أن ما شاهده من تقرير بثته قناتي العربية والحدث، عن أزمة الأدوية في السودان لايساوي شيئاً عن حجم الكارثة.

مضيفاً : بل الحقيقة أن التقرير « لم يعكس أي حاجة عن معاناة المريض والطبيب على حد سواء في علاج مرضاه ».

كاشفاً عن معاناة المرضى في عدم توفر الأدوية بما فيها المنقذة للحياة حتى في العناية المكثفة قائلاً: « تخيل أنت عيان قاعد على تنفس صناعي تحتاج 100% أكسجين، صاحي لاتوجد أدوية منومه أو مسكنات، تعاني من الألم، لاتتخيل مدى العذاب الذي يتعذبه المريض في عدم توفر منوم او مسكن وهو على جهاز التنفس، ويستمر هذا لساعات وأيام، وأهل المريض يلفوا اي مكان غير موجود الدواء ».

وزاد إستشاري الجهاز التنفسي وطب الطوارئ والاستاذ الجامعي د.طارق الهادي بقوله : « والله مفروض أي مسؤول عن توفر الأدوية دي ما وفرها، يجيبوه في ماكينات التنفس الاصطناعي هذه ليعلم مدى العذاب والمعاناة التي يعانيها المرضى ».

وقبلها غرَّد إستشاري القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية د. أنس البدوي مستغيثاً وهو يتحدث عن معاناة مرضاه في ظل عدم توفر الأدوية قائلاً: « اهمال علاج مشكلة الدواء إلى أن وصلت هذا الحد كارثة».

مضيفاً : « اليوم أكثر من 80% من المرضى الذين راجعتهم لم يتمكنوا من الحصول على أدويتهم، مُحذراً مايحدث في الدواء يعرِّض الآلاف من السودانيين لخطر الموت، مناشداً أدركوا المرضى ».