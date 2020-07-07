مباحث التموين تضبط (30) ألف جوال قمح مدعوم بالنيل الأبيض

الخرطوم: السوداني

تمكّنت إدارة مباحث التموين بولاية النيل الأبيض من ضبط متهم وبحوزته (30) ألف جوال قمح مدعوم واتخذت إجراءات قانونية في مواجهته.

وقال مدير إدارة مباحث التموين اللواء شرطة حقوقي/ طارق الرشيد بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إن الضبطية واحدة من ضمن سلسلة ضبطيات تقوم بها إدارته وفق خططها الرامية إلى إنفاذ السياسة التي وجهت بها لجنة الطواريء الاقتصادية العليا، وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتسليم إنتاج القمح للعام 2020 للمخزون الاستراتيجي عبر البنك الزراعي السوداني، واشار إلى أنه توفرت معلومات لإدارته عن شخص بحوزته قمح بولاية النيل الابيض دون الحصول على تصديق الجهات الرسمية، منوهاً إلى تكليف فريق ميداني للقبض على الجناة، وبعد متابعة لصيقة تم تحديد مخزن المعروضات ومداهمته وضبط وبحوزته (30) ألف جوال قمح، تم اتخاذ إجراءات قانونية بدائرة الاختصاص تحت قانون الطواريء.