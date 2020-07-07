حمدوك يؤكد دور الشرطة في تعزيز التحول المدني

الخرطوم: السوداني

أكّد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أهمية الدور الذي تضطلع به الشرطة في حفظ الأمن وحماية المواطن وترسيخ الديمقراطية ودعائم الدولة المدنية.

ووعد حمدوك خلال لقائه اليوم “الثلاثاء” بمكتبه بمدير عام قوات الشرطة، الفريق شرطة عز الدين الشيخ، بحضور وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، بتوفير الإمكانيات والدعم السياسي والمعنوي والمادي اللازم لتمكين الشرطة من أداء دورها على الوجه الأكمل.

وقال حمدوك في تغريدة له اليوم على حسابه بـ”تويتر”: ناقشنا بشكل عميق دور الشرطة في تعزيز التحول المدني، وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمهام المفصلية المُوكلة للشرطة في الفترة الانتقالية، منوهاً إلى أن الشرطة ستشهد تحولاً كبيراً تنعكس آثاره المباشرة على المواطنين بشكل محسوس.

من جانبه، قال مدير عام الشرطة الفريق عز الدين في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث قضايا الأمن بشكل عام والشرطة على وجه الخصوص، والقضايا المتعلقة بمجالات تدريب الكوادر الشرطية ورفع قدراتها وتوفير الإمكانيات، وأمنّ اللقاء على دور الشرطة في عملية البناء الوطني في المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

وأكد عز الدين، دور الشرطة في تحقيق الأمن في ظل الدولة المدنية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز علاقة الشرطة بالمواطن كعلاقة ممتدة.