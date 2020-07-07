توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل (10) آلاف أسرة من “نيرتتي”

الخرطوم: السوداني

قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عمر لدى مخاطبتها معتصمي “نيرتتي”، إنّ الحكومة ملتزمة تجاه المواطنين بالتغيير. وأضافت أن وفد الحكومة حريصٌ على الخروج إلى المُعتصمين لحلول مشاكلهم، وحيّت لينا، نضالات المرأة السودانيّة، وأكبَرت دورها العظيم في التغيير، وحيّت نساء دارفور بصفةٍ خاصّة، وأشارت إلى نجاح الحكومة الانتقاليّة في وضع خطّةٍ وطنيّةٍ للمرأة والأمن والسلام، لتمكين المرأة وتعزيز دورها في عمليّات السلام والتنمية وإعادة الإعمار، وشدّدت على أنّ تحقيق الأمن والسلام هو أحد أهمّ أولويات الحكومة الانتقاليّة، وأكّدت حرص الحكومة على الانتقال بالمواطنين من الفقر والعوز إلى الرفاه والعدالة الاجتماعيّة.

تجدُر الإشارة إلى أنّ الوفد سلّم اللجنة الطبيّة للاعتصام (30) ألف كمامة مقدّمة من وزارة العمل عبر الصندوق القوميّ للتأمين الصحي. وأعلنت الوزيرة عن توسيع مظلّة التأمين الصحيّ لتشمل (10) آلاف أسرة إضافية من المنطقة، وعن تخصيص مبلغ (10) ملايين جنيه من الصندوق لصالح تأهيل مستشفى “نيرتتي”، كما التزمت بدعم المشاريع الإنتاجيّة للأسر والشباب عبر ديوان الزكاة بمليون جنيهٍ سوداني، بالتنسيق مع اللجان القاعديّة وبالتعاون مع صندوق التأمين الصحي، كما التزمت ببحث مشاكل المياه في المنطقة وإيجاد حلول مستدامة لها بالتشاور مع المجتمعات المحلية، ووعدت بحصر المواطنين، بالتنسيق مع السجلّ المدني للتأكد من وصول الدعم الحكوميّ إلى مُستحقِّيه.